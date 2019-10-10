Сенатор от Мурманской области предлагает вернуть вытрезвители

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-10T08:58:03+03:00

Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время

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Совет Федерации рассмотрит законопроект о возвращении в России вытрезвителей. Авторами инициативы стали сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и ряд депутатов Государственной Думы.

Раскроем детали проекта. Невменяемых граждан в вытрезвители будут доставлять принудительно, также все, кто там окажется, должны будут заплатить штраф.

- Чтобы определить степень опьянения, в вытрезвителе необходим медицинский работник. Это нарколог, психиатр. В случае, когда не требуется медицинская помощь, а нужно наблюдение за человеком, это должны делать люди, обладающие профессией по уходу за больными. Могут быть также ситуации, когда человек ведет себя ненадлежащим образом, поэтому необходим и представитель правоохранительных органов, - отметила сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко.

В Верхней палате обсудят, как наделить органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления достаточными полномочиями, чтобы на местах можно было организовать вытрезвители.

Напомним, на последней встрече Совета Федерации был представлен новый сенатор от Заполярья - Константин Долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU