Завершены поиски пропавшего в Мурманске девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-09T08:24:40+03:00

Эта история со счастливым концом - мальчика нашли и вернули родителям. Фото: "МурманСпас"

Данила Богданов 7 октября ушел из школы, но домой не дошел

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- Мурманчане, выйдете во дворы, посмотрите - Данил может быть в любом районе, - такое сообщение вечером 9 октября разлетелось по мурманским пабликам в "ВКонтакте".

9-летнего Данила Богданова искали с 7 числа. В тот день мальчик ушел из школы №18 на улице Чумбарова-Лучинского, но домой не дошел. Родители сходили с ума от тревоги, ребенка искали и полиция, и волонтеры, и простые горожане.

К счастью, тоже вечером 9 октября стало известно, что история эта с хорошим концом.

- Данил Богданов найден, возвращен домой. Каких-либо преступлений в отношении мальчика не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как рассказали знакомые семьи, Данил все это время был в гостях у друга.

ИСТОЧНИК KP.RU