Завершены поиски пропавшего в Мурманске девятилетнего мальчика
- Мурманчане, выйдете во дворы, посмотрите - Данил может быть в любом районе, - такое сообщение вечером 9 октября разлетелось по мурманским пабликам в "ВКонтакте".
9-летнего Данила Богданова искали с 7 числа. В тот день мальчик ушел из школы №18 на улице Чумбарова-Лучинского, но домой не дошел. Родители сходили с ума от тревоги, ребенка искали и полиция, и волонтеры, и простые горожане.
К счастью, тоже вечером 9 октября стало известно, что история эта с хорошим концом.
- Данил Богданов найден, возвращен домой. Каких-либо преступлений в отношении мальчика не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Как рассказали знакомые семьи, Данил все это время был в гостях у друга.
ИСТОЧНИК KP.RU