2019-10-08T11:52:24+03:00
Общество

В Мурманске 9-летний мальчик ушел со школы в неизвестном направлении, его ищут уже сутки

Данил Богданов пропал 7 октября
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Данила ищут уже сутки. Фото: "МурманСпас"Данила ищут уже сутки. Фото: "МурманСпас"
Изменить размер текста:

И снова пропавший ребенок в Мурманской области. Северяне хотели бы, чтобы таких случаев в регионе не было, но, увы, в последние дни они случаются слишком часто.

Сейчас в столице Заполярья ищут 9-летнего Данила Богданова. 7 октября мальчик ушел из школы №18 на улице Чумбарова-Лучинского. И до сих пор неизвестно, где он и с кем.

Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: голубая с белым куртка, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черная шапка с белыми полосками, темно-серые зимние ботинки.

Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните в полицию 02 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41.

Напомним, на минувших выходных в Мурмашах и Мурманске искали четырех пропавших девочек и одного мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманским дорожникам выписали штраф в 100 тысяч рублей за плохое содержание дорог
В Мурманске первый официальный заморозок
Житель Астрахани собрался на заработки в Мурманск, но вместо этого избил спящую супружескую пару
Одна из крупнейших девелоперских компаний России заинтересовалась проектом "Новый Мурманск"
В России строят новое судно, которое поднимет затонувший плавдок-50 в Росляково
В октябре состоится премьера сериала "Полярный", который снимали в Кировске
Ура-Губа в Мурманской области отметила 155-летний юбилей
Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя
Житель Зеленоборского ограбил дачу пенсионерки и украл у нее еду
СКР: С путешественником из Санкт-Петербурга на Сейдозере произошел несчастный случай
Под Кандалакшей мальчик привел взрослых к месту, где утонул его отец
В Мурманске состоится премьера документального фильма "Сегодня на Мурманском направлении..."
Руководитель компании в Мурманской области из-за ссоры не выплатил сотруднику более 130 тысяч рублей
В Мурманске неизвестные обстреливают окна домов и машины
В районе Апатитов битумовоз столкнулся с грузовиком
От рака умерла жена капитана команды КВН "Сборная Снежногорска"
Мошенник из Волгограда украл у мурманских пенсионерок почти 200 тысяч рублей
Военная фотокарточка: В Мурманской области ищут родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну
Профессионалы займутся развитием Териберки
Мурманск занял 12 место в России по величине зарплат
В Мурманской области поднялась волна преображения городов
"Люди чудом спаслись": В Мурманске автобус вылетел на тротуар
Мурманчанин в баре лишился глаза и получил пулю, которая теперь останется у него в голове
В Мурманской области на выходных искали четырех пропавших девочек и мальчика
В Мурманской области появятся три новых арт-объекта
В Мурманске закончились поиски 17-летней студентки
Мурманчан просят помочь близким семьи, погибшей в страшном ДТП в Североморске
В Кандалакше украсят жилой дом граффити с лосем и медведем