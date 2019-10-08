В Мурманске 9-летний мальчик ушел со школы в неизвестном направлении, его ищут уже сутки

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-08T11:52:24+03:00

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И снова пропавший ребенок в Мурманской области. Северяне хотели бы, чтобы таких случаев в регионе не было, но, увы, в последние дни они случаются слишком часто.

Сейчас в столице Заполярья ищут 9-летнего Данила Богданова. 7 октября мальчик ушел из школы №18 на улице Чумбарова-Лучинского. И до сих пор неизвестно, где он и с кем.

Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: голубая с белым куртка, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черная шапка с белыми полосками, темно-серые зимние ботинки.

Если вы видели Данила или знаете, где он находится, позвоните в полицию 02 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41.

Напомним, на минувших выходных в Мурмашах и Мурманске искали четырех пропавших девочек и одного мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU