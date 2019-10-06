2019-10-06T11:54:01+03:00
Происшествия

Мурманчан просят помочь близким семьи, погибшей в страшном ДТП в Североморске

У разбившихся вместе с ребенком Елены и Тимура Такидзе остался старший сын
Варвара РУСЛАНОВА
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Елена, Тимур и их 1,5-годовалый сын Платон погибли в страшном ДТП в Североморске. Фото: Мурманск. Официальная группаЕлена, Тимур и их 1,5-годовалый сын Платон погибли в страшном ДТП в Североморске. Фото: Мурманск. Официальная группа
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- Не уберегла я вас.... Прости! Платон, маленький мой сыночек, ты теперь мой Ангел. Вы в наших сердцах навсегда, - написала на своей странице в социальных сетях Анна Пугачева, крестная погибшего в страшной аварии в Североморске малыша.

Напомним, 1,5-годовалый Платон вместе с родителями Еленой и Тимуром Такидзе возвращались домой из Мурманска, когда их BMW по неустановленной причине оказался на встречной полосе и угодил под грузовик Volvo. Взрослые погибли на месте, а ребенок умер уже в реанимации. Эта новость повергла в шок не только родных погибших, но и весь Североморск.

- В Instagram их сегодняшний сторис посмотрела. Эти глаза маленького ангелочка. Сердце разрывается. Соболезную родным и близким, - скорбит Валерия Кузнецова.

- Ленка... Как так? Учились вместе, такая девчонка крутая и веселая ... была. Не верю! Нет! Леночек, - не может смириться с гибелью семьи Елена Самарская.

Всех, кто может помочь в этот нелегкий час семье погибших, просят перевести посильную сумму маме Елены Антонине Владимировне Чечель на карту 2202 201521041505, или крестной Платона Анне Пугачевой - 5469410012542100 или 8-960-022-77-55.

У Елена и Тимура Такидзе остался старший сын Андрей, который в момент трагедии был у бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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