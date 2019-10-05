2019-10-05T17:09:58+03:00
Общество

Туристы из Индонезии спели в автобусе «Happy Birthday, Мурманск!»

Такой милый подарок столице Заполярья предложили сделать сами иностранцы [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Туристы Индонезии оказались очаровательно позитивны. Фото: АврораЭксплорТуристы Индонезии оказались очаровательно позитивны. Фото: АврораЭксплор
Изменить размер текста:

Вот уже второй день Мурманск принимает поздравления со своим 103-м днем рождения. Напомним, город-герой уже поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и депутат Государственной Думы России Алексей Веллер. Правда, добрые слова от официальных лиц были ожидаемы, а вот креативный привет имениннику от иностранцев стал неожиданностью.

- Во время обзорной экскурсии по Мурманску, наши гости – туристы из Индонезии – узнали, что на днях город отмечает день рождения и предложили записать короткое поздравление, - рассказывает представитель туристической компании «Арктик-Трэвел» Татьяна Агеева.

Так в сети появилось видео, на котором целый автобус индонезийцев поет «Happy Birthday, Мурманск!». 17-секундный ролик передает все лучезарные эмоции и позитив иностранных гостей. Видео уже набрало десятки тысяч просмотров.

Туристы из Индонезии спели в автобусе «Happy Birthday, Мурманск!».Автор: АврораЭксплор

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пять членов экипажа сухогруза «Всеволод Белецкий» едут в Мурманск
В ГИБДД проверяют информацию, что сотрудник мэрии Мурманска пересек двойную сплошную
В Мурманске девочка-подросток попала под троллейбус
В Апатитах появилось 13,5 квадратных метров космоса
Андрей Чибис поздравил Мурманск с Днем рождения
Мурманчанин стал лауреатом международного фотоконкурса
В Североморске в страшном ДТП погибла семья из трех человек
Кандалакша проводит в последний путь участника Сталинградской битвы
В Мурманске наградили лучших заполярных педагогов
Мужчине разбили голову в мурманском баре за просьбу позвонить
Из Мурманска в Североморск-3 начнет курсировать автобус
По торговому центру в Мурманске водили тигра
Решение полиции по утопленному в реке Кола мопсу проверяет прокуратура
В Умбе заработавшая котельная на торфе... встала
В Мурманске сотрудники "Громады" с топорами взяли здание бани
Двух пьяных водителей из Мурманской области, попавшихся несколько раз, ждет крупный штраф и колония
Водителей предупреждают о снежной каше на дороге в Норвегию
Спортсменки из Мурманской области взяли на чемпионате России по воздушно-спортивной атлетике "серебро" и "бронзу"