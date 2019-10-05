СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-05T17:09:58+03:00

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Вот уже второй день Мурманск принимает поздравления со своим 103-м днем рождения. Напомним, город-герой уже поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и депутат Государственной Думы России Алексей Веллер. Правда, добрые слова от официальных лиц были ожидаемы, а вот креативный привет имениннику от иностранцев стал неожиданностью.

- Во время обзорной экскурсии по Мурманску, наши гости – туристы из Индонезии – узнали, что на днях город отмечает день рождения и предложили записать короткое поздравление, - рассказывает представитель туристической компании «Арктик-Трэвел» Татьяна Агеева.

Так в сети появилось видео, на котором целый автобус индонезийцев поет «Happy Birthday, Мурманск!». 17-секундный ролик передает все лучезарные эмоции и позитив иностранных гостей. Видео уже набрало десятки тысяч просмотров.

Туристы из Индонезии спели в автобусе «Happy Birthday, Мурманск!».Автор: АврораЭксплор

ИСТОЧНИК KP.RU