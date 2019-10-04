По торговому центру в Мурманске водили тигра

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:00:45+03:00

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По улицам слона водили... Точнее, по недавно открывшемуся торговому центру Мурманска водили тигра. Изумленные посетители сначала вовсю фотографировали хищника, который шел вместе с дрессировщиками, а затем выложили в соцсети снимки.

Мурманчане сразу стали гадать: безопасен ли такой променад животного? Ведь в торговом центре и днем пятницы, 4 октября, было многолюдно, рядом ходили дети.

Оказалось, что тигр в столицу Заполярья приехал с цирком. И 4 октября прошла небольшая встреча, на которой северянам показали, что животные цирка безопасны для людей.

- Этой тигрице всего годик. Конечно, взрослого тигра мы бы водить не стали, - рассказали "КП" в цирке. - А вообще все наши животные очень воспитанные, дрессированные, у нас к ним особое отношение. О них хорошо заботятся, не бьют. Наши подопечные безопасны для людей.

А еще рядом с цирком можно будет увидеть некоторых животных, например, верблюдов, на прогулках - им ведь тоже надо дышать свежим воздухом.

- В понедельник, 7 октября, в 18.00 у нас будет свободный вход, чтобы посмотреть на животных. Всех приглашаем, покажем, как артисты живут, как их кормят, - пообещали организаторы гастролей в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU