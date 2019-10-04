В Умбе заработавшая котельная на торфе... встала

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-04T14:08:20+03:00

Новая котельная в Умбе начала работать не так давно. Фото: правительство Мурманской области

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Как и хотел губернатор Мурманской области Андрей Чибис, северяне зорко следят за тем, как воплощаются в жизнь все амбициозные проекты. Поэтому, когда заработавшая в Умбе в преддверии осени котельная на торфе вдруг перестала работать, пользователи тут же проинформировали об этом главу региона в соцсетях.

- В Умбе, кстати, ваша построенная котельная уже встала. Кончился торф. Снова мазутом топят, - написал в комментариях к одному из многочисленных постов Андрея Чибиса пользователь с ником tema_chinar.

Правда, оказалось, что панику поднимать рано – инновационный бойлер и не должен работать бесперебойно, по крайней мере, пока.

- На новой котельной пока идут пусконаладочные работы. Поэтому порой приходится переключаться на мазутное оборудование. Однако тепло в домах есть, и на комфорте северян это никак не сказывается. Сколько еще продлится настройка новой котельной, не известно – дело это не быстрое, - объяснил ситуацию заместитель главы администрации Терского района Александр Сверчков.

ИСТОЧНИК KP.RU