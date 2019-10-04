2019-10-04T11:05:20+03:00
Происшествия

Завершены поиски пропавшего рыбака из Оленегорска

Его тело нашли водолазы в озере Сухое
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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65-летний Александр Белоусов в ночь на 1 октября ушел на рыбалку.65-летний Александр Белоусов в ночь на 1 октября ушел на рыбалку.
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65-летнего Александра Белоусова из Оленегорска потеряли 2 октября. Мужчина в ночь с 30 сентября на 1 октября уехал на рыбалку к озеру Лебяжье и должен был вернуться в среду. Но дома так и не появился.

Волонтеры и спасатели бросились на поиски. Была найдена машина, на которой уехал северянин. Но вот самого его и след простыл. 3 октября пришли плохие новости. Как сообщили в Северо-Западном РПСО, водолазная группа обследовала протоку между озерами Сухое и Нелкозеро. Тело Александра нашли в озере Сухое.

- Спасатели сначала обнаружили его автомобиль, потом небольшую резиновую лодку на веслах, а позже со дна протоки подняли и тело рыбака. При осмотре трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. В лодке погибший находился без спасательного жилета и из-за погодных условий перевернулся и утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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