У озера Лебяжье в Мурманской области нашли машину, но не ее пропавшего владельца

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-02T14:08:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на капризы погоды и снег, рыбаки Мурманской области не убирают удочки. А спасатели не теряют надежду, что северяне будут аккуратны во время походов в лес, чтобы у них было меньше работы.

В мурманских пабликах распространился пост, в котором родные 65-летнего Александра Белоусова просят о помощи.

- Вчера не вернулся с рыбалки и не выходит на связь, - пишут родственники в группе "Мурманск ДТП ЧП". - Уехал на рыбалку в ночь с 30 сентября на 1 октября на автомобиле "ВАЗ-2104" бежевого цвета, цифры номера 730. Был в одежде камуфляжной расцветки. Автомобиль сегодня нашли на Лебяжьем озере, ни лодки, ни Александра Андреевича рядом нет. Если кто-либо видел его огромная просьба откликнуться! Телефон для связи 8991-112-84-18.

В МЧС уже в курсе этой истории.

- В 12.35 2 октября на место выехали областные спасатели. Машину гражданина нашли волонтеры неподалеку от Оленегорска-1. Связи с гражданином нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним, в первый день октября у реки Пак спасли заблудившегося мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU