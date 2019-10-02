Из леса в Кольском районе эвакуировали грибника с переохлаждением
Река Пак - приток Туломы - в Кольском районе часто бывает коварна. Например, в августе нетрезвый мужчина решил ее переплыть и утонул.
Теперь же спасатели искали в окрестностях реки грибника, который заплутал в лесу и не смог сам найти дорогу домой. Информация, что северянину нужна помощь, поступила оперативному дежурному Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в 6.12 1 октября.
Выехавшие на поиск спасатели через несколько часов нашли пострадавшего с признаками переохлаждения. На месте была оказана первая помощь, после чего мужчину эвакуировали к дороге, где передали бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в центре.
К слову, перед этим мужчина успел погреться у костра, но все же тепла ему явно не хватало.
Спасатели предупреждают, что погода на полуострове становится все хуже, поэтому рыбакам, охотникам и грибникам стоит быть осторожнее в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU