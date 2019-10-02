2019-10-02T08:39:53+03:00
Общество

Из леса в Кольском районе эвакуировали грибника с переохлаждением

Мужчина заблудился у реки Пак
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мужчина провел несколько часов в лесу и успел замерзнуть. Фото: Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центрМужчина провел несколько часов в лесу и успел замерзнуть. Фото: Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр
Изменить размер текста:

Река Пак - приток Туломы - в Кольском районе часто бывает коварна. Например, в августе нетрезвый мужчина решил ее переплыть и утонул.

Теперь же спасатели искали в окрестностях реки грибника, который заплутал в лесу и не смог сам найти дорогу домой. Информация, что северянину нужна помощь, поступила оперативному дежурному Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в 6.12 1 октября.

Выехавшие на поиск спасатели через несколько часов нашли пострадавшего с признаками переохлаждения. На месте была оказана первая помощь, после чего мужчину эвакуировали к дороге, где передали бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в центре.

К слову, перед этим мужчина успел погреться у костра, но все же тепла ему явно не хватало.

Спасатели предупреждают, что погода на полуострове становится все хуже, поэтому рыбакам, охотникам и грибникам стоит быть осторожнее в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 6 лет в Североморске незаконно жил украинец
В Мурманске пешеход, перебегавший дорогу рядом со светофором, оказался на лобовом стекле
Руководитель мурманской компании два года не платил своим работникам
В 2019 году в Мурманской области только наполовину выполнили план по капремонту
В ООН обещали Андрею Чибису поддержать проект Smart City Lab
Из-за погоды "Клавдия Еланская" опять не может выйти из Мурманска
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уехал в Женеву на сессию ООН
Жители Мурманской области напишут всероссийский экономический диктант
Убийца московского следователя жил в Мурманске
В Мурманской области собираются сократить 18 сотрудников ГИБДД
На перегоне Мурмаши – Пяйве украли три тонны железнодорожных противоугонов
Под Апатитами медведица с медвежатами перебегала дорогу
Утонувший траулер "Бухта Наездник" в Тромсё будут поднимать, а моряки готовятся ехать домой
В аэропорту «Мурманск» появилось свое северное сияние и надписи на китайском
Двух нервных мурманчан задержали в Вологде с 250 граммами наркотиков
Мурманчанин ударил жену топором по голове из-за громко работающего телевизора
В Мурманской области изучат финскую кухню, проведут совместные концерты, мастер-классы и творческие встречи
Колянка за организацию подпольного казино отработает 180 часов обязательных работ
В Мурманске подросток-зацепер прокатился на лестнице троллейбуса
В Коле нерадивая мать оставила маленьких детей ночевать одних
Апатитчанин украл из супермаркета 13 ножей на сумму 7 тысяч рублей
Для лошадей из Кузомени на зиму закупили 400 килограммов корма
В Кандалакше завершились поиски пропавшего из больницы мужчины
В Кандалакше в груде металлолома обнаружили два снаряда
В Мурманске начали судить мать двоих детей, которая убила свою новорожденную дочку
Главу администрации Мурманска выберут 28 октября, а мэр примет присягу в День города
В Апатитах у здания администрации женщина за рулем сбила бабушку, а потом проехала по ней
В Мурманской области за лето отремонтировали 211 подъездов