Мужчина подшофе решил переплыть реку Пак и утонул

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-19T07:58:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 18 августа, заполярное лето решила, наконец, порадовать северян солнышком и долгожданным теплом. Правда, не всем такая милость природы пошла на пользу. В районе поселка Юркино отдых у реки закончился трагедией.

- В 11:20 оперативному дежурному очевидцы сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил переплыть реку Пак и утонул, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Холодная вода в притоке Тулома сыграла с разгоряченным солнцем и спиртным северянином злую шутку. На место выехали три водолаза МЧС, где к ним присоединились ещё четверо коллег из Мурманского аварийно-спасательного центра. На все работы понадобилось чуть меньше двух часов.

- В 15:35 тело погибшего было поднято из воды, - говорит о результатах операции Алексей Баринов.

В следственном комитете по Мурманской области уже начали проверку по факту гибели мужчины.

А в МЧС напоминают, что вблизи водоемов нужно быть предельно внимательными и осторожными. Если вы или ваши близкие оказались в беде, немедленно сообщите об этом можно по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU