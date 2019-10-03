2019-10-03T17:58:19+03:00
Происшествия

Мурманский мебельщик украл у клиентов почти полмиллиона рублей

Пока что местный житель отделался условным сроком
Наталья ЛОБАНОВА
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Теперь северянину придется полностью возместить причиненный ущербТеперь северянину придется полностью возместить причиненный ущербФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Некоторые работники выполнять свой труд добросовестно не хотят, а желают лишь прикарманить чужие деньги.

Так, 36-летний мурманчанин с декабря 2016 по июль 2017 года похитил 405 тысяч рублей у шести своих клиентов, которые заказали у него изготовление корпусной мебели. Мужчина встречался с заказчиками от имени ликвидированной фирмы и брал у них залог наличными. Полученной суммой мошенник распорядился по своему усмотрению.

- Злоумышленника задержали и назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком. При этом северянин должен трудоустроиться в течение трех месяцев, а также возместить в течение года причиненный клиентам ущерб, - сообщают в прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска.

Если преступник не выполнит установленные обязанности, то суд может отменить условное осуждение и отправить его в места лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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