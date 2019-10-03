Мурманский мебельщик украл у клиентов почти полмиллиона рублей
Некоторые работники выполнять свой труд добросовестно не хотят, а желают лишь прикарманить чужие деньги.
Так, 36-летний мурманчанин с декабря 2016 по июль 2017 года похитил 405 тысяч рублей у шести своих клиентов, которые заказали у него изготовление корпусной мебели. Мужчина встречался с заказчиками от имени ликвидированной фирмы и брал у них залог наличными. Полученной суммой мошенник распорядился по своему усмотрению.
- Злоумышленника задержали и назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с таким же испытательным сроком. При этом северянин должен трудоустроиться в течение трех месяцев, а также возместить в течение года причиненный клиентам ущерб, - сообщают в прокуратуре Ленинского административного округа Мурманска.
Если преступник не выполнит установленные обязанности, то суд может отменить условное осуждение и отправить его в места лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU