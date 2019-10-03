В Коле бесплатно заменят 198 деревянных окон в 9 домах

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-03T17:59:18+03:00

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Уже почти месяц кипит работа на берегу реки Туломы в Коле. Напомним, здесь началась реконструкция арочного моста, которая завершится только через два года. Рабочие уже поставили ограждение и теперь готовятся забивать сваи для временных опор. А чтобы снизить дискомфорт местных жителей от шумных работ, им бесплатно заменят деревянные окна на пластиковые.

- Проект был разработан в 2016 году. Сейчас данные несколько изменились. Тем не менее, планируется заменить 198 деревянных окон в шести многоквартирных и трех частных домах, которые расположены на улице Зеленая набережная, - рассказывает ведущий эксперт дорожного хозяйства Управления дороги «Кола» Денис Таращан.

Внимание! Окна заменят только в близлежащих к месту реконструкции домах, фасады которых выходят на мост. Признаться, такую заботу о себе коляне смогут оценить не только во время стройки, но и потом, когда откроют движение по новому мосту. Ведь конструкция станет длиннее на 20 метров, а ее грузоподъемность увеличится с 20 до 100 тонн.

Кстати, это не все изменения, которые ждут окрестности большой стройки. Над другом берегу у памятника защитникам Заполярья дорожники обустроят тротуары, которых раньше там не было.

ИСТОЧНИК KP.RU