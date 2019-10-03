Мост через реку Тулому для пешеходов сдвинут влево на 16 метров

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-03T12:52:43+03:00

Сейчас мост готовят к небольшому "путешествию" влево. Фото: "Кольский район: что есть и что будет?"

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Чуть меньше месяца прошло с тех пор, как движение по мосту через реку Тулому в Коле закрыли. Напомним, ставшая достопримечательностью города арочная конструкция устарела и морально, и физически. Дорожники на ее месте за два года возведут новую переправу, правда, уже не такую красивую.

- Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Участок, на котором идет реконструкция, огорожен. Демонтированы дорожные знаки, силовые и барьерные ограждения, и заколачиваются сваи под временные опоры, - рассказывают о ходе работ в мурманском филиале Управления федеральной дорогой «Кола». – Согласно проекту, когда временные опоры будут готовы, мы приподнимем существующий мост на четыре метра, заведем под него балки и сдвинем влево на 16 - 18 метров. На время реконструкция он станет пешеходной переправой для колян.

К слову, проход по мосту открыт и сейчас. А с берега реки хорошо видно, как кипит работа на стройплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU