Мурманчанин вырастил у себя дома более 50 кустов конопли

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-03T16:08:02+03:00

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Житель заполярной столицы разбил в квартире настоящий огород, но поливал в нем не укроп с петрушкой, а наркотическое растение.

Сотрудники мурманского наркоконтроля нашли и задержали 30-летнего безработного северянина, который выращивал коноплю. Выяснилось, что он организовал у себя дома специально оборудованный парник, чтобы готовить из кустиков марихуану.

- У нарушителя изъяли 51 куст запрещенного в России растения, его семена и сушеные листья, а также пакет с высушенным веществом массой 422 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено дело по статье 231 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Ему грозит лишение свободы до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU