Мурманчанин вырастил у себя дома более 50 кустов конопли
Житель заполярной столицы разбил в квартире настоящий огород, но поливал в нем не укроп с петрушкой, а наркотическое растение.
Сотрудники мурманского наркоконтроля нашли и задержали 30-летнего безработного северянина, который выращивал коноплю. Выяснилось, что он организовал у себя дома специально оборудованный парник, чтобы готовить из кустиков марихуану.
- У нарушителя изъяли 51 куст запрещенного в России растения, его семена и сушеные листья, а также пакет с высушенным веществом массой 422 грамма, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении мурманчанина возбуждено дело по статье 231 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Ему грозит лишение свободы до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU