Пассажиры вагона-ресторана поезда "Мурманск - Санкт-Петербург" скрутили потенциального убийцу

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-03T08:44:03+03:00

Убийство чуть не случилось в вагоне-ресторане поезда "Мурманск-Санкт-Петербург". Фото: архив "КП"

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Преступления в поездах - дело не такое уж редкое. То подвыпивших пассажиров высадят, то уборщица украдет деньги и спрячет в пакет из-под лапши быстрого приготовления.

Но бывает, случаются вещи и хуже. Так, в скором поезде Мурманск - Санкт-Петербург 1 октября едва не произошло убийство. Когда состав следовал по перегону "Кандалакша-Княжая", в вагоне-ресторане поссорились два пассажира.

- 22-летний молодой человек хотел убить оппонента, поэтому нанес не менее трех ударов ножом в область шеи потерпевшего и один удар ножом в кисть руки, - рассказали в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте Следственного комитета.

К счастью, другие посетители вагона-ресторана быстро опомнились, отобрали у буйного парня нож и и скрутили его.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU