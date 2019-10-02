Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Москва-Мурманск предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-02T17:11:10+03:00

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78 человек на борту, 41 погибший, - 5 мая 2019 года стало черной датой в гражданской авиации. В этот день после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся борт SSJ 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск. На нем было много северян.

С тех пор продолжается расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Сейчас стало известно, что обвинение предъявлено командиру самолета 42-летнему Денису Евдокимову. Об этом сообщают "Известия". В компании он работает три года, общее число часов полета - 6800. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

При этом официального отчета МАК об этом происшествии нет. Ранее в случившемся усматривали вину экипажа. В частности, что тот не посадил борт, коснувшийся земли, а была предпринята попытка снова поднять его в воздух и уйти на второй круг. Но до опубликования документа от комиссии это могло расцениваться как давление на летчиков. В предварительном отчете говорится, что на фюзеляже были обнаружены следы от удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU