2019-10-02T10:18:05+03:00
Политика

В ООН обещали Андрею Чибису поддержать проект Smart City Lab

В Женеве глава Мурманской области также обсудил борьбу с пожарами
Мария ПАШЕНКОВА
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В эти дни Андрей Чибис работает в Женеве. Фото: правительство Мурманской областиВ эти дни Андрей Чибис работает в Женеве. Фото: правительство Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эти дни работает в Женеве. Здесь проходит 80-е заседание Комитета по городскому развитию, жилищному хозяйству и землепользования. глава региона уже три года входит в состав бюро Комитета.

- Это значит, что наша страна имеет возможность не только присутствовать на заседаниях и голосовать по документам, но и отстаивать свою позицию при из разработке. За годы сотрудничества с комитетом удалось выстроить по-настоящему дружеские отношения с коллегами, сейчас это наши сторонники и партнеры, - пояснил Андрей Чибис.

В Женеве он представил вопросы устойчивости жилищного хозяйства, построения «умных» устойчивых городов, управления земельными ресурсами и землепользования. Акцент делался на населенных пунктах Севера.

- Наш проект Smart City Lab поддержан ЕЭК ООН, а позиция России будет учтена при подготовке мирового обзора Умных городов. Обсудили важнейшую задачу борьбы с пожарами - наши европейские коллеги намерены утвердить собственный стандарт пожарной безопасности, и категорически нельзя остаться в стороне этой задачи, чтобы потом не выполнять совершенно не подходящие нам нормативы, - пояснил губернатор Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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