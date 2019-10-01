2019-10-01T18:16:24+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уехал в Женеву на сессию ООН

Он выступит с речью о развитии городов в экстремальных климатических условиях
Наталья ЛОБАНОВА
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На женевской сессии обсудят построение «умных» городов, вопросы управления земельными ресурсами и землепользования. Фото: gov-murman.ru.На женевской сессии обсудят построение «умных» городов, вопросы управления земельными ресурсами и землепользования. Фото: gov-murman.ru.
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1 октября в Женеве стартовала восьмидесятая сессия Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию Европейской экономической комиссии ООН. Финиширует она 4 октября. Делегацию от России возглавит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона представит доклад, посвященный развитию городов в экстремальных климатических условиях.

- В рамках сессии планируется обсудить вопросы устойчивости жилищного хозяйства, построения «умных» устойчивых городов, а также проблемы управления земельными ресурсами и землепользования, - сообщают в правительстве Мурманской области.

Андрей Чибис является членом Бюро Комитета по жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН с декабря 2015 года. Благодаря этому наша страна может активно участвовать в деятельности Комитета и разработке документов в межсессионный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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