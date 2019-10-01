2019-10-01T16:57:37+03:00
Происшествия

На перегоне Мурмаши – Пяйве украли три тонны железнодорожных противоугонов

Ущерб путейцы оценили в 44 тысячи рублей
Варвара РУСЛАНОВА
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Именно эти неприметные противоугоны и "свистнули" предприимчивые северяне. Фото: Александр КаменскийИменно эти неприметные противоугоны и "свистнули" предприимчивые северяне. Фото: Александр Каменский
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Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы и множество других незаметных взгляду обычного человека элементов. Например, специальных металлических устройств, которые служат для предотвращения продольного перемещения рельса при движении поезда. Именно на них и решили покуситься два безработных северянина 43 и 47 лет от роду.

- В сентября они похитили с железнодорожного перегона между станциями Мурмаши и Пяйве три тонны противоугонов. Сумма ущерба, причиненного транспортной инфраструктуре, - более 44 тысяч рублей, - рассказывают в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.

В отношении предприимчивых граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы.

К слову, за украденный металл северяне выручили не больше 25 тысяч рублей на двоих. Вряд ли такая прибыль стоила предстоящего срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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