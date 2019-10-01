Двух нервных мурманчан задержали в Вологде с 250 граммами наркотиков

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-01T14:51:21+03:00

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Двое молодых людей из Мурманска - 19 и 23 лет - приехали в Вологду на заработки. Только вот не совсем легальные. Северяне решили стать наркодилерами и распространять запрещенные вещества через закладки.

Правда, парни и сами были не прочь употребить свой товар. На этом они и попались. В состоянии наркотического опьянения преступники вышли на улицу, где привлекли внимание патрульных. Тем показалось подозрительным, что молодые люди невнятно говорят и ведут себя очень нервно. И северян задержали.

- У одного из подозреваемых изъяли пакет с белым веществом. Помимо этого был обнаружен сверток в одном из районов города. В пакете были наркотики растительного и синтетического происхождения общим весом 250 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Против 19-летнего мурманчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ "Приобретение, хранение и перевозка наркотиков". Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Против 23-х летнего жителя Мурманска возбудили уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ "Приготовление к преступлению и производство, хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Ему грозит уже до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU