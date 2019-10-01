В Коле нерадивая мать оставила маленьких детей ночевать одних

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-01T12:50:15+03:00

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Не очень теплой августовской ночью жильцы одного из домов в Коле проснулись от непрекращающегося детского плача. Соседи малышей не выдержали и позвонили в компетентные органы и, как выяснилось, правильно сделали – крошки находились дома одни.

- По предварительной версии, мать одного и двух годовалых детей около 21:00 14 августа уложила малышей спать, а сама вышла в магазин за сигаретами. На улице она встретила знакомых и пошла с ними распивать спиртное. Женщина вернулась в квартиру только утром, но к тому моменту детей под опеку взяли компетентные органы, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

Крошек увезли в дом малютки, а на нерадивую мать возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Прокуратура уже признала законность такого решения. Теперь если следователям удастся доказать вину колянки, ей грозит до одного года лишения свободы.

Ситуацию на контроль уже взял уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

ИСТОЧНИК KP.RU