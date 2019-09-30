Решать вопрос с отоплением во Дворце культуры моряков пришлось губернатору Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-30T15:44:40+03:00

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Вот уже который раз губернатор Мурманской области Андрей Чибис ловит своих подчиненных на сокрытии проблем. Тема все одна – начало отопительного сезона. То за бравыми докладами скрываются несколько домов, жильцы которых сидят с обогревателями, потому что идут ремонты сетей, то целый Дворец культуры моряков в центре Мурманска - без тепла, а никому и дела нет.

- Объект областной, конкурс проведен - никто не вышел, объект без тепла. Мало того, что там детям невозможно заниматься, так это еще и проблема с точки зрения состояния здания. И всем - без разницы на происходящее. Хотя есть все юридические возможности заключить контракт и обеспечить теплом, - разгневался Андрей Владимирович. – Это вопрос к председателю комитета по культуре Сергею Ершову и руководителю учреждения. Нельзя так относиться. Пока родители детей, которые там занимаются, не написали мне, никто этой проблемой не занимался. Непонятно только, почему губернатор должен в ручном режиме устранять конкретную аварию?

Ну, теперь чиновники засуетились. Оказалось, что на выручку ДК моряков готов прийти Мурманэнергосбыт и за неделю заменить 94 метра трубопровода, не дожидаясь конкурсных процедур. Администрации Мурманска нужно только согласовать разрешение на земляные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU