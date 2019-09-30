2019-09-30T13:40:08+03:00
Общество

Администрации Колы и Кольского района объединили

Однако Совет депутатов города и его глава продолжат свою работу
Елена МОЛОДЦОВА
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Полномочия администрации Колы перешли к району. Фото: Администрация Кольского районаПолномочия администрации Колы перешли к району. Фото: Администрация Кольского района
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Еще одно слияние двух администраций произошло в Мурманской области. Напомним, до этого управленческие структуры решили объединить в Ловозерском и Терском районах. Теперь настала очередь властей Колы влиться в состав района.

- С 27 сентября мы взяли на себя исполнение всех полномочий муниципального образования Кола. Это позволит исключить дублирование функций и сэкономить средства на финансирование управленческого персонала, - объясняют в администрации Кольского района. - На сегодняшний день в городе проживает порядка 9700 человек, а его бюджет составляет 110 миллионов рублей. Теперь мы сможем сделать больше для нашего районного центра.

Тем более, что последние несколько лет администрация района и так исполняла ряд полномочий Колы. Например, по организации библиотечного обслуживания населения, а также по определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей для учреждений города, проводящих закупки на средства областного бюджета. Не говоря уже о заботах по культурному досугу колян и развитии физической культуры, школьного и массового спорта и организации официальных спортивных мероприятий.

Правда, при этом Совет депутатов Колы и его глава сохранят свои полномочия и будут утверждать решения, принятые районной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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