Администрация Умбы прекратила свою деятельность

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-05T16:01:21+03:00

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Если какой-нибудь орган государственной власти «приказал долго жить», дело попахивает революцией. К счастью, это не наш случай. Сейчас в Мурманской области полным ходом идет процесс по ликвидации важной (в свое время) управленческой единицы. В поселке Умба мягко и ненавязчиво упраздняют местную администрацию.

Слово «ликвидация» звучит угрожающе, но бояться не стоит. Ни о каком насилии даже и речи не идет. Просто в поселке реформируется система власти. Она приводится в соответствие с новыми тенденциями российского законодательства.

- Совет депутатов Умбы решил: ликвидационной комиссии необходимо осуществить юридические и организационные мероприятия в срок до 1 марта 2019 года, - сообщается в тексте документа, опубликованном на официальном сайте поселка.

Нехитрые обязанности, которые ложатся на плечи комиссии, уже известны. Они указаны в приложении к официальной бумаге. По сути, речь идет про выплату долгов и зарплат, опись имущества, инвентаризацию документов, и другие бюрократические процедуры. Что касается исполнительной власти, то бразды правления над Умбой отныне берет Совет депутатов.

За последние годы администрацию поселка несколько раз «поминали лихом» в региональных СМИ. В частности, скандалы были связаны со сдачей социальных домов. В итоге глава администрации Анатолий Хмеленцов подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU