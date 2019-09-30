2019-09-30T13:35:49+03:00
Общество

Из-за ремонта на Нивской ГЭС будут сбрасывать по 120-150 кубометров воды в секунду

Но северянам бояться нечего
Наталья ЛОБАНОВА
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Большая вода не несет никакой угрозы северянам. Фото: Кандалакша ОнлайнБольшая вода не несет никакой угрозы северянам. Фото: Кандалакша Онлайн
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Мало кому понравится наблюдать, как его дом затапливает вышедшая из берегов река. Каскад Нивских ГЭС предупреждает: с 30 сентября по 4 октября холостой водосброс через Нива ГЭС-3 может вырасти до 120 - 150 кубометров воды в секунду. Это нужно для того, чтобы пропустить больший объем воды, чем способны турбины.

- Производство холостых водосбросов может увеличиться из-за ремонта стенок отводящего канала. Это необходимо для поддержания надежности и прочности гидротехнического сооружения. Сброс воды, так же как и ремонт, являются плановыми, - объясняет «КП» пресс-секретарь филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Анастасия Вечирко.

Энергетики уверяют, что жителям Заполярья волноваться не стоит – никого не затопит, водоспуск не грозит жизни и здоровью северян. Сегодня делается все, чтобы своевременно информировать население о планируемых сбросах воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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