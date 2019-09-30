2019-09-30T13:08:19+03:00
Общество

В Кандалакше, Мурманске и Апатитах ищут знатоков местных достопримечательностей

Студия Russian Storm Corp снимает документальный фильм, посвященный активному туризму в Заполярье
Елена МОЛОДЦОВА
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В Заполярье снова съемки.В Заполярье снова съемки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Города и веси Кольского полуострова уже не раз становились съемочными площадками для самых разных кинокартин. Чего стоит только «Левиафан» Андрея Звягинцева, действие которого разворачивается в Териберке, не говоря уже о десятках других фильмов. На этот раз в Заполярье студия Russian Storm Corp намерена снять документальное кино, посвященное активному туризму в регионе.

- Подробности рассказать пока не можем. Снимать будем в Кандалакше, Апатитах, Оленегорске, Ловозере, Мурманске, с заездом в Териберку, - рассказывает режиссер будущей картины Александр Д'оро.

Для съемок документального фильма гости ищут знатоков местных достопримечательностей, готовых показать и рассказать о местных красотах Кандалакши, Мурманска и Апатитов. В остальных городах экскурсоводов уже нашли. Желающие стать гидами просят писать Ивану Иванову. Кстати, фильм о северном туризме выйдет в свет уже весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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