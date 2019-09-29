2019-09-29T14:09:32+03:00
Общество

В небе над Мурманской областью полыхало мощное северное сияние

Отсветы завораживающего небесного шоу были видны даже в Карелии и Псковской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Северное сияние, разыгравшееся в небе над Мурманской областью, поразило своими мощью и яркостью. Фото: Любовь ТрифоноваСеверное сияние, разыгравшееся в небе над Мурманской областью, поразило своими мощью и яркостью. Фото: Любовь Трифонова
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Удивительный роскошный подарок сделала матушка-природа в минувший уикенд жителям Кольского полуострова. В ночь с 27 на 28 сентября в небе над Мурманской областью разыгралась мощная и необыкновенно красивая аврора бореалис.

- Это было первое сияние, которое замучилась снимать. Оно было везде, со всех сторон, над головой и отражением в воде. Что-то нереальное, - подделилась впечатлениями мурманский фотограф Любовь Трифонова. – Редкий случай, когда реальность прогнозу соответствует.

Мурманчанка снимала северное сияние по дороге на Печенгу. По ее словам, аврора бореалис пошла на очередной круг после полуночи и раскрашивала небо в яркие цвета почти до двух часов ночи.

Кстати, судя по информации в паблике «Охотники за сиянием (aurora hunters)», в этот раз северное сияние в Заполярье было таким мощным, что его отсветы были видны не только в Карелии и Псковской области, но даже на Среднем Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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