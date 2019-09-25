2019-09-25T16:43:23+03:00
Общество

В ближайшие дни в небе над Мурманской областью ждут мощное северное сияние

27-29 сентября корональные дыры на Солнце должны подарить нам красивое шоу
Мария ПАШЕНКОВА
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С 27 по 29 сентября в небе над Кольским полуостровом ждут яркое северное сияние. Фото: Амир АхмадулинС 27 по 29 сентября в небе над Кольским полуостровом ждут яркое северное сияние. Фото: Амир Ахмадулин
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Осень в Мурманской области началась с красивого северного сияния - первого после полярного дня и белых ночей.

После аврора бореалис играла в небе, но не так ярко, как в первые дни сентября. Фотографы, считай, опустили фотоаппараты, но их пора доставать снова! Уже на днях нам обещают красивое небесное шоу.

- После длительного затишья наконец хоть что-то появилось на солнечном диске. Возвращаются корональные дыры №CH937 и №CH938. Если первая ничего интересного не сулит (слабый ветер от нее ожидается 23-24 сентября), то вот от второй ждем периоды бурь с 27 по 29 сентября. Это должно быть интересно! Особенно с учетом осеннего равноденствия, - обещает паблик "Охотники за сиянием (aurora hunters)".

Главное, чтобы в эти дни не подвела погода и небо не было затянуто тучами. Но синоптики обещают, что до конца сентября в регионе будет тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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