Сезон открыт! В Мурманской области заиграло первое после лета северное сияние

Поднимать голову и смотреть на небо - привычка хорошая. Мы бы даже сказали настроение поднимающая. Ведь днем причудливые облака и добрая детская игра "на что похоже облако?" могут отвлечь от грустных и тяжелых мыслей. Вечером в качестве лекарства от хандры можно принимать закаты, а ночью... северное сияние.

Поднимайте голову к небу - там красиво! Фото: vk.com/clubteribas

Ученые говорят, что видеть его можно круглый год. Вот только в Мурманской области - одном из лучших мест для наблюдения за авророй бореалис - приходится ждать осени и зимы. Ведь в мае начинаются белые ночи, возвращающиеся в августе, из-за которых небо становится слишком светлым. А в июне и вовсе приходит полярный день.

Игру огней спровоцировала магнитная буря. Фото: Ветер Северный/vk.com/idr507mt

Но вот ночи уже темные, и на иссиня-черном его полотне начинается представление: частицы солнечного ветра входят в верхние слои атмосферы планеты и начинают рассыпаться целым фейерверком.

Наблюдать космическое шоу можно круглый год. Вот только полярный день и белые ночи мешают северянам. Фото: Григорий Парамонов

Сезон охоты за северным сиянием в этом году после перерыва открыли символично: на границе лета и осени, в ночь с 31 августа на 1 сентября. Именно в это время ученые спрогнозировали магнитную бурю. А авроре бореалис только того и надо, ведь без солнечной активности никак. Фотографы были начеку. Поэтому в День знаний ленты соцсетей запестрели красивыми снимками (а потом охота продолжилась и следующей ночью). Которые мы собрали для вас. Одним из лучших мест для наблюдения за игрой огней стала Териберка.