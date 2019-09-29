В Мурманске девушка заступилась за мужчину перед пьяными подростками

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-29T12:58:04+03:00

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Мир не без добрых людей! Чем бы закончилась ситуация, которая произошла в столице Заполярья около полуночи 29 сентября, не трудно представить. К счастью, рядом оказалась неравнодушная и храбрая мурманчанка.

- Хочу сказать спасибо девушке, которая на остановке «Улица Челюскинцев» не побоялась и заступилась за моего папу. К нему подошли пьяные малолетки, начали грубо разговаривать и пытаться забрать телефон. Когда началась драка, девушка встала на его защиту и отогнала их.Они ушли, а девушка села в автобус №105 и уехала, папа не успел сказать спасибо ей! Девушка, если вы это читаете, огромное вам спасибо! – такой пост благодарности появился в группе «Подслушано в Мурманске №1».

Храброй спасительницей оказалась мурманчанка Валентина Лис, которая не смогла смотреть на попытку гоп-стопа. В драку она не полезла, а просто пригрозила, что вызовет полицию. Правда, ее угроза подействовала не сразу – фразу пришлось повторить трижды и достать из кармана телефон, но юные разбойники оставили свою жертву в покое.

- В тот момент мне было не страшно. У меня так всегда, инстинкт самосохранения выключается, - признается Валентина Лис. - Только потом, когда оказалась в автобусе, поняла, что могла и сама получить, и начало трясти. Конечно, было приятно, когда прочитала пост в соцсетях.

В роли заступницу мурманчанка выступает не в первый раз. Но больше поражает то, что в опасный момент на остановке был еще один мужчина, который, несмотря на происходящее, продолжал сидеть в своем телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU