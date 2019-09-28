В Санкт-Петербурге открыли мемориал в честь подводников, погибших в Баренцевом море

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-28T16:06:42+03:00

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Авария, произошедшая 1 июля на подлодке АС-31 в Баренцевом море, стала настоящей трагедией для всей страны. Тем не менее, двух регионов России это происшествие коснулось больше всего: Мурманской области, откуда вышли 14 моряков в последний поход, и Санкт-Петербурга, где дислоцировалась секретная часть, к которой относились подводники.

27 сентября в Санкт-Петербурге установили памятную табличку у мемориальной стены «В память погибшим морякам-подводникам» у храма Святых апостолов Петра и Павла, на которой выгравировано «01.07.2019 глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир, Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа».

Как сообщает «КП»-Петербург», на церемонии присутствовали только родственники и близкие моряков. Более того, дату открытия даже не сообщали официально.

Кстати, речь о внесении имен погибших в Баренцевом море 1 июля подводников шла и в Мурманске. О возможности установки новой табличке на мемориале морякам-подводникам, погибшим в мирное время, говорил председатель Совета ветеранов-подводников и моряков ВМФ, вице-адмирал Юрий Бояркин.

ИСТОЧНИК KP.RU