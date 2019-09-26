2019-09-26T15:06:19+03:00
Общество

В Мурманске появились граффити на пленке

Цветы будут радовать глаза горожан около месяца
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Павел Картинкин создает необычные арт-объекты уже в третий раз.Павел Картинкин создает необычные арт-объекты уже в третий раз.Фото: Олег ФИЛОНОК
Изменить размер текста:

В сентябре, посреди промозглой северной осени, на Музыкальной аллее в столице Заполярья расцвели цветы. Раскрасить пространство яркими красками решил уличный художник Павел Картинкин в необычной для Мурманска технике - «cello graffiti».

- Рисование на пленке давно не ново в других городах России. А вот у нас это был некий эксперимент. Смысл пленки – показать рисунок там, где его не ожидаешь увидеть, - рассказывает Павел Картинкин.

К тому же, «холст», натянутый из прозрачной пленки на две опоры, не портит фасады зданий. Правда, по этой же причине создает и определенные сложности – художнику нелегко найти подходящее под размер будущего рисунка место.

- Большую роль играет ландшафт местности: чтобы своим рисунком не испортить красоту, а наоборот добавить, - уточняет собеседник «КП». – Это уже мое третье творение за это лето в «cello graffiti». Все эскизы разрабатывал лично с учетом выбранных мест.

Рисунки, созданные в рамках июньского фестиваля «Комфортной городской среды», прожили довольно долго – месяц. Во второй раз созданные картины не продержались и суток, погибнув ночью от ножа вандалов. Как сложится судьба новых арт-объектов на Музыкальной аллее, неизвестно, но хотелось бы чтобы они смогли радовать мурманчан в течение отведенного им месяца – дольше вряд ли позволят погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До восьми лет лишения свободы грозит мурманчанину, укравшему 250 рублей
На Российско-финляндском культурном форуме свой проект представит музыкальная школа Апатитов
Прожиточный минимум пенсионеров в Мурманской области составит в 2020 году 14354 рубля
В Мурманской области преступникам запретят жить в квартирах детей-сирот и оставшихся без попечения родителей
Сотрудникам Мурманского морского пароходства, которые месяцами не видели зарплату, вернули долг
В мурманском магазине нашли «паленый» алкоголь
В Мурманске муж пытался отрезать жене волосы, а та ударила его ножом
Завершены поиски пропавшей в Мурманске 12-летней Милены Панченко
Жители Мурманской области выйдут на климатический протест
Под суд пойдет заместитель начальника Мурманского лесничества, продавший на дрова 600 кубов северного леса
Горевший в Тромсё мурманский траулер перевернулся и затонул
В Мурманске открылись доврачебные кабинеты окулиста
Новым главой Мурманска стал Андрей Сысоев
В колонии в Мурманске начали жарить наггетсы и чебуреки
В Мурманске спасли двух собак и кошку, запертых в съемной квартире
Капитан "Сборной Снежногорска" КВН рассказал, какой онкологический диагноз поставили его жене
В Апатитах вандалы перекрасили «Золотую рыбку» в красный
В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко
В Кандалакше подростки избили 11-летнего школьника
В ближайшие дни в небе над Мурманской областью ждут мощное северное сияние
Марину Ковтун исключили из состава Морской коллегии при правительстве РФ