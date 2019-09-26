В Мурманске появились граффити на пленке

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-26T15:06:19+03:00

Павел Картинкин создает необычные арт-объекты уже в третий раз. Фото: Олег ФИЛОНОК

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В сентябре, посреди промозглой северной осени, на Музыкальной аллее в столице Заполярья расцвели цветы. Раскрасить пространство яркими красками решил уличный художник Павел Картинкин в необычной для Мурманска технике - «cello graffiti».

- Рисование на пленке давно не ново в других городах России. А вот у нас это был некий эксперимент. Смысл пленки – показать рисунок там, где его не ожидаешь увидеть, - рассказывает Павел Картинкин.

К тому же, «холст», натянутый из прозрачной пленки на две опоры, не портит фасады зданий. Правда, по этой же причине создает и определенные сложности – художнику нелегко найти подходящее под размер будущего рисунка место.

- Большую роль играет ландшафт местности: чтобы своим рисунком не испортить красоту, а наоборот добавить, - уточняет собеседник «КП». – Это уже мое третье творение за это лето в «cello graffiti». Все эскизы разрабатывал лично с учетом выбранных мест.

Рисунки, созданные в рамках июньского фестиваля «Комфортной городской среды», прожили довольно долго – месяц. Во второй раз созданные картины не продержались и суток, погибнув ночью от ножа вандалов. Как сложится судьба новых арт-объектов на Музыкальной аллее, неизвестно, но хотелось бы чтобы они смогли радовать мурманчан в течение отведенного им месяца – дольше вряд ли позволят погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU