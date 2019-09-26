Под суд пойдет заместитель начальника Мурманского лесничества, продавший на дрова 600 кубов северного леса

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-26T13:42:23+03:00

К счастью, полиция успела во время и до заготовки леса не дошло. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Второй пошел. Следователи отправили под суд второго фигуранта «лесной» аферы. Напомним, в декабре суд оштрафовал на 600 тысяч рублей руководителя Кольского лесничества Любовь Трифонову за получение взятки в крупном размере. Теперь служители Фемиды определят наказание и для того, кто толкнул женщину на преступление.

- В 2018 году заместитель руководителя Мурманского лесничества предложил начальнику Кольского лесничества взятку в 360 тысяч рублей за оформление и подписание 40 договоров купли-продажи лесных участков для заготовки 600 кубометров древесины. Законных оснований для заключения договоров не было. Более 30 граждан, с которыми надо было подписать соглашение, - умершие, а остальные даже не подозревали, что собираются заготавливать древесину, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. – За посредничество обвиняемый получил 70 тысяч рублей.

Теперь ему придется ответить перед судом по части 5 статьи 290 УК РФ «Пособничество, то есть содействие совершению преступления советами и представлением информации в получении должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере». Ему также, как и его протеже, грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU