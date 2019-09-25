На набережную Семеновского озера вернулась «Чайка»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-25T16:02:03+03:00

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Северяне давно полюбили памятник первому мэру города-героя Мурманска Олегу Найденову и очень переживали, когда он вдруг исчез с набережной Семеновского озера. Еще бы! Ведь парк на берегу водоема носит имя государственного деятеля и будет уже не тот без парящей белоснежной «Чайки». Правда, какое-то время все же пришлось пожить без нее.

- На период реконструкции набережной памятный знак был убран на хранение, дабы вовремя строительных работ его не повредила техника. За это время ему подготовили новое место. Его установили на постамент ближе к озеру, - рассказали в «Мурманских городских парках и скверах».

Так что переживания мурманчан, что «Чайка» навсегда исчезла с берега Семечки, оказались напрасны. Белоснежная птица с черными глазками и клювом вновь воспарила над теперь уже обновленной набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU