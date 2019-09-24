Под Мурманском легковушка попала под грузовик
Серьезная авария произошла под вечер 24 сентября на перекрестке дорог, ведущих в аэропорт «Мурманск» и Зверосовхоз. Собственно говоря, удивительного мало – аварии на этом проблемном перекрестке случаются два-три раза в неделю. К счастью, последствия не всегда такие серьезные.
- 24 сентября в 15.20 на перекрестке автодороги на Зверосовхоз и трассы на аэропорт произошла авария. Водитель ВАЗ-2115 ехал из Зверосовхоза и, проезжая пересечение магистралей, столкнулся с грузовиком Volvo, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
К слову, последний двигался по главной дороге и явно не ожидал, что наперерез ему вылетит лихач. По словам очевидцев, легковушка, выруливая на перекресток, даже не пыталась хотя бы притормозить и на полной скорости вылетела на перекресток.
- 62-летний водитель ВАЗ-2115 доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - отметили в ведомстве.
Кстати, одни пользователи соцсетей уверены, что на этом перекрестке пора ставить светофор - уж больно часто бьются здесь автомобилисты. Другие уверены, что водителям надо просто быть внимательнее и соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU