Под Мурманском легковушка попала под грузовик

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-24T18:20:53+03:00

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Серьезная авария произошла под вечер 24 сентября на перекрестке дорог, ведущих в аэропорт «Мурманск» и Зверосовхоз. Собственно говоря, удивительного мало – аварии на этом проблемном перекрестке случаются два-три раза в неделю. К счастью, последствия не всегда такие серьезные.

- 24 сентября в 15.20 на перекрестке автодороги на Зверосовхоз и трассы на аэропорт произошла авария. Водитель ВАЗ-2115 ехал из Зверосовхоза и, проезжая пересечение магистралей, столкнулся с грузовиком Volvo, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К слову, последний двигался по главной дороге и явно не ожидал, что наперерез ему вылетит лихач. По словам очевидцев, легковушка, выруливая на перекресток, даже не пыталась хотя бы притормозить и на полной скорости вылетела на перекресток.

- 62-летний водитель ВАЗ-2115 доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Кстати, одни пользователи соцсетей уверены, что на этом перекрестке пора ставить светофор - уж больно часто бьются здесь автомобилисты. Другие уверены, что водителям надо просто быть внимательнее и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU