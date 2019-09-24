2019-09-24T09:53:18+03:00
Общество

Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»

Прежняя не выдержала испытаний временем, погодой и вандалами
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Обезглавленную скульптуру заменят новой.Обезглавленную скульптуру заменят новой.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Долгие годы в приграничном поселке Никель на улице Победы жила пара белоснежных «Оленей». Правда, время, суровый северный климат и вандалы не пощадили полюбившуюся местным жителям скульптуру.

- Памятник начала разрушаться, да и вандалы помогли – обезглавили одного из оленей. Поэтому жители решили, что скульптуру надо заменить. Она как и ее предшественница будет изготовлена из бетона. Надеемся, что современные материалы позволят «Оленям» дольше продержаться в наших погодных условиях, - рассказывают в администрации Никеля.

Закупка объявлена. Подрядчику на изготовление скульптуры и ее доставку в Никель отводится две недели. Работа предстоит большая. Ведь необходимо изваять двух белоснежных оленей, стоящих рядом друг с другом. Фигура оленя с рогами в длину 2,7 метра и высотой 2,3 метра, фигура оленя без рогов чуть меньше: длиной 2,53 метра и высотой 1,6 метр. Обойдется новая малая архитектурная форма администрации приграничного поселка почти в 917 тысяч рублей.

- Если позволят погодные условия, то «Оленей» установят на пьедестал сразу по прибытию в Никель. В противном случае мы найдем им временное прибежище до более подходящего времени, - подчеркивают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске загорелась деревяшка на улице Генералова
В Мончегорске снимают интернет-сериал "Поколение"
Среднемесячная зарплата в Мурманской области составила 53 675 рублей
Проверка слуха: В Умбе в доме, где «дали тепло», нет батарей
В Апатитах на велосипедиста, стрелявшего в даму с собачкой, возбудили уголовное дело
В Кандалакше упал памятник Герою Советского Союза Александру Борисову
В Умбе медведь задрал трех коров
В Полярном освятят памятник Александру III
Мурманск сорвал ремонт дворов по национальному проекту
Спасенный из горящий машины мурманчанин снова остался без «Волги»
Последний дом в Мурманской области подключили к теплу
Ревнивый муж из Оленегорска убил 23-летнюю жену 134 ударами
Мурманская область присоединилась к «Всеобщему музыкальному диктанту»
В Мурманской области - две новых встречи людей и медведей