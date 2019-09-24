Для Никеля создадут новую скульптуру «Олени»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-24T09:53:18+03:00

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Долгие годы в приграничном поселке Никель на улице Победы жила пара белоснежных «Оленей». Правда, время, суровый северный климат и вандалы не пощадили полюбившуюся местным жителям скульптуру.

- Памятник начала разрушаться, да и вандалы помогли – обезглавили одного из оленей. Поэтому жители решили, что скульптуру надо заменить. Она как и ее предшественница будет изготовлена из бетона. Надеемся, что современные материалы позволят «Оленям» дольше продержаться в наших погодных условиях, - рассказывают в администрации Никеля.

Закупка объявлена. Подрядчику на изготовление скульптуры и ее доставку в Никель отводится две недели. Работа предстоит большая. Ведь необходимо изваять двух белоснежных оленей, стоящих рядом друг с другом. Фигура оленя с рогами в длину 2,7 метра и высотой 2,3 метра, фигура оленя без рогов чуть меньше: длиной 2,53 метра и высотой 1,6 метр. Обойдется новая малая архитектурная форма администрации приграничного поселка почти в 917 тысяч рублей.

- Если позволят погодные условия, то «Оленей» установят на пьедестал сразу по прибытию в Никель. В противном случае мы найдем им временное прибежище до более подходящего времени, - подчеркивают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU