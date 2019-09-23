В Умбе медведь задрал трех коров
Ох, и урожайной выдалась ночь для одного из косолапых, которые обитают в лесу недалеко от Умбы. Его добычей стали сразу три коровы, опрометчиво оставленные без присмотра.
- Сейчас наша сотрудница ехала на работу, и у мелиорации в сторону кладбища бежал медведь. А на обратном пути ее муж заметил в том районе лежащую на земле корову, видимо он ее задрал, - написала местному депутату жительница Умбы Людмила. – Там же люди ходят: взрослые на работу, дети в школу.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Терского района подтвердили информацию северян.
- Первое сообщение о том, что медведь напал на корову, поступило около 3.30 23 сентября, два других – уже утром. Известно, что двух парнокопытных пришлось усыпить. Судьба третьего животного пока выясняется, - сообщили «КП» в районном ЕДДС.
К слову, жители уже не раз жаловались на гуляющих вблизи поселка хозяев леса. На днях одного даже отстрелили, но коров от смерти это не спасло. Тем не менее, в совхозе "Умбский" о погибших от лап медведя буренках ничего не знают.
ИСТОЧНИК KP.RU