В Умбе медведь задрал трех коров

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-23T14:47:34+03:00

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Ох, и урожайной выдалась ночь для одного из косолапых, которые обитают в лесу недалеко от Умбы. Его добычей стали сразу три коровы, опрометчиво оставленные без присмотра.

- Сейчас наша сотрудница ехала на работу, и у мелиорации в сторону кладбища бежал медведь. А на обратном пути ее муж заметил в том районе лежащую на земле корову, видимо он ее задрал, - написала местному депутату жительница Умбы Людмила. – Там же люди ходят: взрослые на работу, дети в школу.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Терского района подтвердили информацию северян.

- Первое сообщение о том, что медведь напал на корову, поступило около 3.30 23 сентября, два других – уже утром. Известно, что двух парнокопытных пришлось усыпить. Судьба третьего животного пока выясняется, - сообщили «КП» в районном ЕДДС.

К слову, жители уже не раз жаловались на гуляющих вблизи поселка хозяев леса. На днях одного даже отстрелили, но коров от смерти это не спасло. Тем не менее, в совхозе "Умбский" о погибших от лап медведя буренках ничего не знают.

ИСТОЧНИК KP.RU