2019-09-22T13:17:38+03:00
Происшествия

Авария с 4 машинами перекрыла движение на Старостина

ДТП произошло пятничным вечером
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Больше всего досталось Renault Logan. Фото: vk.com/murmansk_dtp.Больше всего досталось Renault Logan. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
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Скользкая дорога, темное время суток и выходной день – часто такой коктейль становится причиной происшествий на дорогах. Подтверждением тому стала авария, произошедшая в Октябрьском районе Мурманска в субботу, 21 сентября около 21 часа.

Сообщение об аварии появилось в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что серьезное ДТП буквально парализовало движение на улице Старостина, в районе остановки автобуса «Дом престарелых». По опубликованным в сети фотографиям, стало известно, что на этом участке дороги произошло столкновение сразу четырех автомобилей: седан Renault Logan, хетчбек Hyundai i20, внедорожник Mercedes Benz ML и седан Honda Legend. Первый из них, судя по всему, пострадал в аварии больше всего, оказавшись в ограничительном заборе.

Обстоятельства и причины ДТП на данный момент неизвестны. Очевидцы предполагают, что виновным мог стать нетрезвый водитель за рулем одного из автомобилей-участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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