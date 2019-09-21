2019-09-21T08:20:45+03:00
Звезды

Николай Валуев ответил на личный вопрос от мурманчанина

Один из самых известных боксеров в мире честно сказал, что у него иногда не было денег сводить девушку в кино
Ника СВЕТЛОВА
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Николай Валуев регулярно отвечает на вопросы от поклонников. Фото: архив "КП"Николай Валуев регулярно отвечает на вопросы от поклонников. Фото: архив "КП"
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Николай Валуев - один из самых известных спортсменов в мире. И даже после завершения карьеры к нему не угасает интерес. Поэтому он регулярно общается в сети, отвечая на разные вопросы от поклонников.

Недавно он снова провел конференцию, на которой прозвучал вопрос от Максима из Мурманска. Мужчина поинтересовался у депутата Госдумы, были ли у него сложные финансовые периоды, когда с деньгами было туго. И о походе с девушкой в кафе можно было только мечтать.

- Да, были и такие периоды, в таких случаях я просто звонил по телефону и говорил, что занят. И ни в какое кафе мы не шли, - цитирует Николая Валуева портал "Наш Брянск".

Напомним, в свое время спортсмен приезжал в Мурманскую область. Он является президентом федерации хоккея с мячом и в Заполярье смотрел на развитие этого вида спорта. А еще учил северян бережному обращению с электричеством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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