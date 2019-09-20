Пенсионерка из Мурманска перевела интернет-мошенникам более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-20T12:29:24+03:00

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Злоумышленникам не всегда удается заполучить от своих жертв столь крупную сумму денег. Но, к сожалению, на этот раз они сорвали большой куш.

61-летняя мурманчанка обратилась в полицию, рассказав, что ей позвонили с неизвестного номера. Абонент представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты кто-то списывает деньги. Он пояснил, что ей нужно перевести все имеющиеся средства на другой счет, чтобы сохранить их. Поэтому северянка пошла в отделение банка. Полагая, что переводит сбережения на безопасный счет, она перечислила мошенникам 500 тысяч рублей.

- По указанию злоумышленника, женщина приходила в банк несколько дней подряд. Когда пенсионерка в очередной раз обратилась к оператору для перевода денег, сотрудник заподозрил неладное и предупредил мурманчанку, что, вероятно, она попалась мошенникам. Тем не менее, местная жительница продолжала надеяться на благоприятный исход событий. В общем итоге, северянка отправила мошенникам 1 миллион 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU