2019-09-19T17:06:34+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли тело пенсионера, страдавшего амнезией

Вячеслав Еремин месяц назад ушел из дома
Наталья ЛОБАНОВА
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Нашли северянина недалеко от дома 153 по Кольскому проспекту.Нашли северянина недалеко от дома 153 по Кольскому проспекту.Фото: Олег ЗОЛОТО
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6 сентября этого года в заполярной столице обнаружили тело мужчины в лесополосе возле дома №153 по Кольскому проспекту. На место происшествия незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. Осмотрев тело погибшего, следователи не обнаружили криминальных признаков смерти, а также телесных повреждений, которые бы говорили о преступлении против жизни северянина.

- Благодаря исследованию отпечатков пальцев рук, сотрудники СКР установили личность мужчины. Им оказался местный житель, 1949 года рождения. Мурманчанин страдал амнезией. 16 августа он вышел из дома в неизвестном направлении, так и не вернувшись обратно, - сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти пенсионера. Опрашиваются родственники погибшего, а также возможные очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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