2019-09-19T14:05:23+03:00
Общество

Мурманчан приглашают отметить Всемирный день чистоты на озере Среднем

На субботник могут прийти все желающие помочь природе
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам выдадут все необходимое для наведения порядка. Фото: vk.com/pim51.Северянам выдадут все необходимое для наведения порядка. Фото: vk.com/pim51.
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В столице Заполярья северян приглашают на уборку побережья озера Среднего, чтобы преобразить его территорию и отметить Всемирный день чистоты. Мероприятие состоится 21 сентября в 12.00. Акцию организуют РОТАРАКТ клуб Мурманска и экологическое движение «Природа и молодежь». Брать с собой нужные вещи для наведения порядка необязательно - координаторы мероприятия выдадут перчатки и мешки для уборки.

- Встречаемся с мурманчанами на конечной остановке автобусов 11 и 29, напротив улицы Мира, дом 10. Жителям заполярной столицы стоит позаботиться только о теплой одежде, так как на улице похолодало. А после субботника всех участников ждет горячий чай, угощения и приятное общение в дружной компании, - отмечают организаторы акции.

Всемирный день чистоты зародился еще в 2008 году в Эстонии. Тогда 50 тысяч человек собрались вместе и за 5 часов избавили страну от мусора. С тех пор успех эстонского дня уборки разлетелся по всему миру, и сейчас в более чем в 130 странах отмечают такой праздник. В России подобные волонтерские акции запланированы в 70 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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