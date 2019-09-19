В Мурманске пошел первый снег
Приближающийся снежный заряд было видно издалека: белый вал шел со стороны Североморска по Кольскому заливу.
Первыми белых мух увидели жители Ленинского округа. Постепенно они долетели и до центра города. Правда, земля при этом не побелела - снег успевал растаять еще в воздухе. А вот дыхание зимы чувствовалось вовсю: северяне, одетые еще по-осеннему, торопились побыстрее уйти с улицы.
Напомним, первый снег в Мурманской области выпал еще в ночь с 17 на 18 сентября. Особенно заметно это было в пригороде: если в городах все быстро превращалось в дождь, то вот дороги между муниципалитетами сразу побелели.
Это привело к выросшему числу аварий: водители на летней резине не всегда оказывались осторожны.
Северян предупреждают: такая погода сохранится в регионе и в ближайшие дни.
Первый снег в Мурманске 2019 год.Видео: Аня Лабуцкая
ИСТОЧНИК KP.RU