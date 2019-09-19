2019-09-19T11:42:48+03:00
Происшествия

Сотрудник МЧС Мурманской области, попавшийся на мошенничестве с миллионами, получил условный срок

Начальник специальной пожарно-спасательной части помог увести выделенные на лечение бюджетные деньги
Ника СВЕТЛОВА
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высокопоставленные чиновники МЧС присвоили миллионы бюджетных денег, которые выделялись как материальная помощь. Фото: 70.mchs.gov.ruвысокопоставленные чиновники МЧС присвоили миллионы бюджетных денег, которые выделялись как материальная помощь. Фото: 70.mchs.gov.ru
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В 2017 году Мурманскую область потряс крупный скандал. Оказалось, что высокопоставленные сотрудники регионального МЧС присваивали себе бюджетные деньги, которые выделялись как материальная помощь.

Руководители писали бумаги, в которых указывали, что подчиненным нужно дорогое лечение и медикаменты. На это выделялись неплохие суммы, которые шли в карманы авторам заявлений. Речь идет о миллионах рублей.

Сейчас судили начальника одной из специальных пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России».

- При пособничестве виновного с 2013 по 2015 годы были похищены денежные средства, выделенные из федерального бюджета на нужды «Специального управления ФПС № 48 МЧС России», в размере более 733 тысяч рублей, в период с 2015 по 2017 годы – более 2 миллионов рублей, - пояснила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Свою вину мужчина признал. Также во время расследования стало известно, что сам он денег не видел, а согласился участвовать в преступной схеме, чтобы подняться выше по служебной лестнице и получить другие бонусы от работы.

Руководителя суд признал виновным в мошенничестве, совершенного с использованием своего служебного положения в крупном размере, и в совершении пособничества в мошенничестве, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор еще может быть обжалован.

Это не первый вердикт Фемиды по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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