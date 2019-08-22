Первый пошел: суд дал условный срок посреднику в афере в североморском МЧС

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-22T11:13:53+03:00

Посредник отделался условным сроком, а вот повезет ли также его руководству - вопрос. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Начальник одной из специальных пожарно-спасательных частей не получил не копейки от махинаций руководства

Изменить размер текста: A A

Следователи продолжают одну за одной вскрывать аферы в заполярном министерстве по чрезвычайным ситуациям. Напомним, недавно условный срок получил начальник пожарной части в Снежногорске за присвоение 2,3 миллионов рублей. Схема оказалась крайне популярна в спасательном ведомстве. Теперь служители Фемиды начали рассмотрение похожих уголовных дел о Специальном управлении федеральной пожарной службы №48 МЧС России. Первый приговор уже вынесен.

- С 2014 по 2017 годы начальник одной из специальных пожарно-спасательных частей в Североморске по договоренности с вышестоящим руководством просил подчиненных писать рапорты о выплате им дополнительной материальной помощи на прохождение лечения и приобретение медикаментов, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Когда деньги поступали на счет, сотрудники пожарной части отдавали их своему начальнику, а тот клал их не себе в карман, а на стол вышестоящего руководства. Всего за четыре года из федерального бюджета было похищено больше 2 миллионов рублей. К слову, уголовные дела в отношении главных вдохновителей этой мошеннической схемы тоже совсем скоро будут направлены в суд.

- Посредник признал свою вину. К тому же, он не получил не копейки от этой аферы, а действовал ради хорошего отношения к себе со стороны руководства и возможного повышения, - уточняют в ведомстве.

Суд оценил его роль в махинациях на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU