На острове рядом с Белым морем нашли неизвестный скелет

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-19T11:47:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Великого Устюга Александр Кузнецов загадал северянам непростую загадку. В "ВКонтакте" он выложил фотографию фрагментов скелета и попросил рассказать, кому он принадлежит.

- Я нашел его в лесу на одном из островов рядом с населенным пунктом Белое Море. Кажется, что его специально перенесли на это место. Может, кости растащили звери: фрагменты скелета находятся на расстоянии друг от друга. Черепа и вовсе нет, - рассказал "КП" Александр Кузнецов.

Одни северяне увидели, что это останки человека. Другие же категоричны - скорее всего, это или медведь, или росомаха, может, какое-то другое крупное животное. Сам Александр тоже склоняется ко второй версии. По его словам, ступня у человека вытянутая, а та, что он нашел, округлая. Да и позвоночник слишком мощный для нашего.

Напомним, в марте этого года по дороге из поселка Белое Море в детский лагерь "Гандвиг" пропал 50-летний Сергей Кузовкин. Информация о находке на острове уже доведена до следователей. Со слов Александра, костей на острове он нашел много.

Слишком округлая стопа существа смутила жителей Мурманской области. Фото: Александр Кузнецов

ИСТОЧНИК KP.RU