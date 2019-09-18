2019-09-18T16:11:23+03:00
Общество

В Мурманске до конца осени ограничат движение из-за ремонта фонарей

Водители не смогут ездить по некоторым городским дорогам с 20 сентября по 25 ноября
Наталья ЛОБАНОВА
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Ограничения коснутся улиц Ленинского округа.Ограничения коснутся улиц Ленинского округа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нынешней осенью в столице Заполярья проведут капитальный ремонт наружного освещения, поэтому движение всех видов транспорта по Верхне-Ростинскому шоссе и проспекту Героев-cевероморцев будет на ограничено больше чем на два месяца.

- Проезжать машины не смогут в районе домов №25 и №11 по Верхне-Ростинскому шоссе в западном направлении и домов №7/2, №5/1 на проспекте Героев-североморцев в южном и северном направлениях, - сообщают на сайте администрации Мурманска.

Эти участки дороги перекроют от края проезжей части Верхне-Ростинского шоссе на несколько метров с 8.00 20 сентября до 20.00 25 ноября.

Также движение ограничат от дома №5/1 по проспекту Героев-североморцев до дома №19 по Верхне-Ростинскому шоссе и на его пересечении с улицей Мурманчанам стоит поискать альтернативные маршруты, пока ведутся уличные ремонтные работы в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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