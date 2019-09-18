2019-09-18T13:54:09+03:00
Происшествия

Мурманчанин украл у знакомой драгоценности на 200 тысяч рублей

Похищенное он сдал в ломбард
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленнику светит до пяти лет лишения свободы за свою кражу.Злоумышленнику светит до пяти лет лишения свободы за свою кражу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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51-летняя жительница столицы Заполярья вернулась из отпуска и ее ждал неприятный сюрприз. Дома она обнаружила, что ее золотые украшения пропали. Она обратилась в полицию в надежде, что ювелирку отыщут. Ущерб северянка оценила в 200 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что похитить ювелирные изделия мог приятель сожителя женщины.

- Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина признал свою вину и рассказал полицейским, что распивал в квартире спиртное. В одной из комнат он случайно увидел украшения, которые ему приглянулись. Подождав, когда хозяин дома ненадолго оставил его одного, преступник украл золото, а позже сдал в ломбард, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас сотрудники полиции собираются забрать украшения из ломбарда и возвратить их владельцу.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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