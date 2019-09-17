2019-09-17T17:31:38+03:00
Происшествия

Пенсионер из Мурманска с ножом пошел на продавца магазина, но та выгнала его на улицу

Женщина защищала выручку и схватилась за лезвие холодного оружия
Наталья ЛОБАНОВА
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Продавец сумел дать отпор местному грабителю.Продавец сумел дать отпор местному грабителю.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Многие представительницы прекрасного пола испугались бы, если бы грабитель приставил нож к груди и потребовал деньги. Но есть женщины в наших селениях, точнее, продавщицы в Мурманске, которые и преступника остановят, и выручку спасут.

В июне этого года 61-летний житель областного центра подшофе решил ограбить магазин. Зайдя в торговый павильон, мужчина резко подошел к продавцу и приставил к ее груди нож. Затем потребовал отдать ему деньги из кассы, но налички так и не увидел.

- Продавец смогла оказать сопротивление немолодому вору. Тот оказался подвыпившим, и женщина стала оттаскивать преступника за прилавок, причем взяла нож за лезвие. Правонарушителю пришлось быстро скрыться с места преступления, он так и не успел хоть что-то похитить. По горячим следам мужчину задержали. Он полностью признал вину, сотрудничал с органами следствия, - сообщает «КП» старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

В отношении северянина возбуждено дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Ленинский районный суд Мурманска приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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